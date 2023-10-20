شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يدعم القضية الفلسطينية بتغيير صورة بروفايله بوشاح وكلمة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم أحمد حلمى على دعم القضية الفلسطينية من خلال تغيير صورة بروفايله الشخصي على حسابه عبر موقع إنستجرام، وظهر فيها وهو يرتدى الوشاح الفلسطيني ونظارة مكتوب عليها "فلسطين".



أحمد حلمى

تلك لم تكن المرة الأولى الذى يعلن فيها حلمي دعمه للقضية الفلسطينية، حيث سبق وأعرب عن حزنه واستيائه لما تتعرض له فلسطين من غارات من الكيان الصهيوني وقتل المدنيين دون وجه حق، وكتب عبر حسابه على "تويتر": "المشاهد في غزة مرعبة".

وتابع أحمد حلمي وقتها : "أطفال بالمئات اتقتلوا وأصيبوا بحروق وجروح وفقدوا أطراف، أمهات وآباء مكلومين وأطفال مات إخوتهم وأهاليهم قدامهم، واتهدمت بيوتهم فوقهم، مافيش أمان، ما فيش غذاء، ومافيش مياه، ولا أدوية ولا وقود ولا كهرباء، لكن في حق ليهم في الحياة وحق علينا نساعدهم، اتبرعوا لأطفال غزة".