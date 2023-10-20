منشور غامض لميل غيبسون أحدث بلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي… اليكم الحقيقة

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس منشورًا مزعومًا منسوبًا الى الممثل الأميركي ميل غيبسون يتضمّن رسالة تشير الى الإسرائيليين ضمنًا، مرفقةً بصورة لعلم إسرائيل وقد استبدل الشكل المسدّس في وسطه بساعة رملية. وقد جاء في المنشور الذي حمل اسم النجم الأميركي: “النهاية قريبة، وهم يعرفون ذلك . لهذا السبب يريدون تدمير كلّ شيء في طريقهم”.

وبعد ان تشارك عدد كبير من الحسابات العربية والأجنبية المنشور في الساعات الماضية على نطاق واسع محدثًا بلبلة في أوساط المتابعين والمنصات الإخبارية، تبيّن ان ما نُسب الى غيبسون لا يعدو كونه منشورًا زائفًا ومفبركًا، وصدّقه المستخدمون انطلاقًا من إدراكهم المسبق بعداء الممثل للكيان الصهيوني ودعمه للقضية الفلسطينية، وقد دخل في صراع مع اليهود بعد إخراجه فيلم “آلام المسيح” في العام ٢٠٠٤ حيث نقل حقيقة رحلة آلام المسيح التاريخية ما عرّضه للانتقادات من قبل اليهود.

من جهتها قامت صحيفة “النهار” بالتدقيق في صحة المنشور المزعوم، حيث تبيّن لها من خلال مجموعة استنتاجات ان ما كُتب لا يمتّ الى الواقع بصلة. فالممثل الأميركي لا يملك أية حسابات رسميّة او إشارة توثيق زرقاء باسمه في الوقت الذي يحمل فيه عدد كبير من حسابات المعجبين به اسمه مع صورته. كما تبيّن للصحيفة اللبنانية ان لا أثر للمنشور على الإنترنت ولا على أيّ موقع إخباري عالمي متخصّص بأخبار الفنانين، لا سيّما في الولايات المتحدة. وخلُصت الصحيفة الى ان لا صحة للمزاعم التي تشير بأنّ ميل غيبسون قد نشر ما نُشر إشارة الى الإسرائليين او الصهاينة، وبالتالي فإنّ المنشور زائف ومفبرك.