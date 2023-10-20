فنانون يؤجلون حفلاتهم تضامناً مع غزة.. عمرو دياب أبرزهم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن عدد كبير من النجوم تأجيل حفلاتهم المقرر أن تُقام خلال الفترة المقبلة تضامناً مع أهل غزة في ظل المجازر الوحشية التي يرتكبها الجيش الصهيوني في القطاع.

وقد أعلنت الشركة المنتجة لحفل عمرو دياب في دبي، تأجيله إلى موعد يُحدد لاحقاً، حيث أصدرت الشركة بياناً قالت فيه: “تم تأجيل الحفلات الغنائية التي كانت مقررة نهاية هذا الأسبوع، وهذه الحفلات تشمل حفل عمرو دياب، حفل شان بوول، وحفل تي آي”.

وأضاف البيان: “سنتعاون في الأيام المقبلة مع جميع الأطراف المعنيين، بمن في ذلك مديرو أعمال الفنانين ومنظّمو الحفلات، من أجل تحديد تواريخ جديدة لهذه الحفلات، كما ستظل التذاكر التي تم شراؤها للتواريخ الأصلية صالحة، وسنعلن المزيد من المعلومات حول سياسة نقل التذاكر، وخيارات استرداد المبلغ في وقت قريب”.

كما أعلن الموسيقار عمر خيرت تأجيل حفلاته المقبلة، بسبب حزنه على أهل غزة الذين استشهد منهم المئات وسقط الآلاف من الضحايا والأطفال الأبرياء، في الحرب عليهم والتي هزّت العالم أجمع.

وكتب خيرت عبر حسابه الرسمي في “فيسبوك” قائلاً: “نظراً للأحداث الجارية، سيتم تأجيل حفلات الموسيقار عمر خيرت حتى إشعار آخر”.

وبالمثل، أعلن الفنان رامي صبري تأجيل حفلاته داخل مصر وخارجها تضامناً مع الشعب الفلسطيني، حيث كتب عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه في موقع “إنستغرام” قائلاً: “تأجيل كل حفلاتي داخل مصر وخارجها حِداداً على شهدائنا في فلسطين الغالية”.