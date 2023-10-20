تأجيل “مهرجان الجونة السينمائي”.. و5 ملايين جنيه لصالح أهالي غزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت إدارة “مهرجان الجونة السينمائي” تأجيل الدورة السادسة منه الى موعد يُحدّد لاحقاً، بعد تدهور الأوضاع في غزة عقب مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني.

وتضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتعاطفاً مع أهالي غزة، أعلنت إدارة “مهرجان الجونة السينمائي” عن التبرع بمبلغ خمسة ملايين جنيه لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالي غزة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والهلال الأحمر المصري.

وكان “مهرجان الجونة” قد أصدر بياناً مع بدء الهجوم الصهيوني العنيف على غزة أعلن فيه تأجيل المهرجان لمدة 15 يوماً، وجاء في البيان: “في ظل الاضطرابات والأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة أخيراً، قررت إدارة “مهرجان الجونة السينمائي” تأجيل الدورة السادسة منه لتُقام في الفترة من 27 أكتوبر (تشرين الأول) الى 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023″.

وأضاف البيان: “في خضم هذه الأحداث المؤسفة، تتجلّى أهمية الإنسانية والتعاطف بين الشعوب، وسينعكس شعار المهرجان الرئيسي “سينما من أجل الإنسانية” على أنشطة المهرجان”.

واختُتم البيان بالقول: “لدينا إيمان قوي بقدرة السينما على توحيد جميع الأطياف والفئات، ورغم أننا نعي صعوبة الوضع الحالي فقد ارتأينا أن من واجبنا الالتزام بإقامة المهرجان بدورته السادسة 2023… نحن نقدّر تفهّم سيادتكم للتغيرات الطارئة التي فرضتها علينا الظروف الحالية، ونتطلع للترحيب بسيادتكم قريباً في النسخة السادسة من “مهرجان الجونة السينمائي””.