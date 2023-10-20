“إنت يا اسمك ايه”.. أنغام بأقوى ردّ على أفيخاي أدرعي: “محتل غاشم ومغتصب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرب كلامية شرسة اشتعلت بين المطربة المصرية أنغام والمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بعد تعليقها على منشور له، ودعائها بأن يأخذه الله ليرتاح الناس من شرّه، حيث كتبت: “ربنا ياخدك ويريّحنا من وشّك”.

وردّ أدرعي على هجوم أنغام عليه وكتب عبر حسابه في موقع “X”، “تويتر” سابقاً: “حضرة الفنانة أنغام والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعاً وليس هناك من معمّر على هذه الأرض، لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم، وهناك من سيفتقده، عزّ وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية. أرجو ألا تكوني من مصير هذه الفئة”.

وردّت أنغام على انتقاد أفيخاي أدرعي لها وهاجمته في منشور كتبت فيه: “إنت يا اسمك ايه!! بدون رقي ولا أدب لأنك ما تستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، أنا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية، عارف يعني إيه مصرية؟ يعني مصر الرقي والأدب مع الراقين فقط مش مع اللي زيّك يا صهيوني، والإنسانية نعرفها إحنا المصريين لما بعتنا لكم الأسرى بتوعكم مستورين بالبيجامات الكستور فاكر؟ بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب 73 ورجّع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين”.

وأضافت: “الإنسانية بريئة من أمثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء… والدين بريء من أعمالكم وكذبكم (ولكل فعل رد فعل)، شوف أنت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا أرض فلسطين يا اسمك إيه أنت!! وفلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال… والحيوانات بريئة من وحشيتكم، قال عز وجل “وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ””.