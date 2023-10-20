نجمة “سنوات الضياع” ترفض الحداد على أرواح الفلسطينيين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرضت النجمة التركية ايفريم ألاسايا لهجوم حاد عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب رفضها حالة الحداد في تركيا على أرواح الشهداء الفلسطينيين الذي سقطوا ضحية العدوان الإسرائيلي على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

وقالت: “توفى لدينا أكثر من 50 الف شخص بسبب الزلازل هل رأيتم دولة عربية اعلنت الحداد؟”.

وجاء موقف ألاسايا (44 عاماً) عقب إلغاء شبكة “نتفليكس” حفل إطلاق مجموعة من مسلسلاتها في تركيا.

يُذكر أن ألاسايا قدمت الكثير من الأدوار على المسرح وفي الدراما التلفزيونية منذ عام 2000، ولكن شهرتها عربياً كانت من خلال اشتراكها في بطولة مسلسل “سنوات الضياع” عام 2006 بجانب النجوم توبا بيوكوستون وأوزجى بوراك وبولنت إينال، ثم في مسلسل “بائعة الورد” الذي قامت ببطولته توبا بيوكوستون بجانب جانسيل إلتشين، قبل النقلة النوعية في مسلسل “حريم السلطان” حين جسّدت دور السلطانة الأم حفصة سلطان في شبابها وهي نفس الشخصية التي جسدتها نبيهات شيهري في مرحلة الشيخوخة.

وقدمت أول بطولة مطلقة لها من خلال المسلسل الشبابي “بنات شمس” بشخصية “شمس”، وهي امرأة أربعينية تعمل مدرسة ولديها ثلاث فتيات في سن المراهقة تعيش معهن صعاب ومعاناة هذا السن بالتزامن مع قرارها بالزواج من رجل أحبته منذ فترة دون أن تعلم ماضيه وما يربطه في الحقيقة بابنتيها التوأم.