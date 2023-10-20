بعد دعوته للحرب.. فنان شهير يهجام محمد رمضان: “الرجالة بس هي اللي تعرف إمتى تتكلم وإزاي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرج الفنان محمد جمعة بردٍّ قاسٍ على تصريحات الفنان محمد رمضان، في الفيديو الذي نشره عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” بشأن دعوة الأخير للدول العربية برفع سلاحها وشنّ الحرب على إسرائيل لإنقاذ أهالي غزة، بدلاً من أن تصدأ هذه الأسلحة بسبب قلّة استخدامها، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل الواسع في الساعات الأخيرة.

وهاجم محمد جمعة، رمضان في منشور عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلًا: “سلاحنا عمره ما يصدّي، علشان اللي واقف عليه رجالة، والرجالة بس هي اللي تعرف إمتى تتكلم وإزاي”.

وكان رمضان قد نشر من خلال حسابه في “إنستغرام” مقطع فيديو قال فيه: “بتيجيلي رسائل إني أنزّل حاجة عشان صوتنا يوصل، يوصل لمين؟، إحنا عايزين مين برة يدافع عننا، بنشتري أسلحة ودبابات وطيارات وبتصدّي، وبنرجع نجيب غيرها، هنستخدمها إمتى؟ قمة عدم الرجولة والجبن، صوتك يوصل لحكومتك، مين هيدافع عن عربي زيك، قول لحكومتك طلع السلاح وحارب، مين هيدافع عن عربي زيه زيك؟”.

وشارك محمد رمضان جمهوره هذا الفيديو بعد تعرضه لهجوم عنيف وانتقادات حادة، بسبب نشره فيديو ظهر فيه وهو يخضع لجلسة تدليك، وهو ما استنكره الجمهور، في ظل المأساة التي يعيشها أهل غزة.