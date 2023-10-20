ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري محمد حماقي عن تبرعه بجميع أرباح حفلاته الى شعب فلسطين والهلال الأحمر، وذلك على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وقد لاقت خطوته تأييدا واسعا من قبل المتابعين.

على صعيد آخر كان قد طرح حماقي في السابق "ايه السعادة دي "، الأغنية من كلمات تامر حسين ومن الحان عزيز الشافعي ومن توزيع أمين نبيل، وجاء في مطلعها: "ايه السعادة دي /انت بالنسبالي حبي الأبدي/انت ساكن جوة قلبي انا وحدي/انت غالي عندي/ايه ده اللي انا فيه /يا حبيبي كنت فين من بدري/كل خوفي لا العمر ده يجري/قول لعُمري يهدي/ايه السعادة دي /انت بالنسبالي حبي الأبدي/انت ساكن جوة قلبي انا وحدي/انت غالي عندي".

كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما سيفعله محمد حماقي بأرباح حفلاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.