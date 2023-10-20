إمرأة تلاحق ماثيو ماكونهي وعائلته وهذا ما حدث

ميرنا وليد - بيروت - حصل الممثل الأميركي ماثيو ماكونهي على أمر تقييدي لمدة 5 سنوات ضد امرأة يدعي أنها كانت تضايقه منذ سنوات.

.. وكان آخرها ظهوره في حدث كتابه.

وأصدر القاضي الأمر يوم الخميس في المحكمة لم تكن المرأة حاضرة وطلبت الاستمرار ولكن تم رفضها لأن القاضي منحها بالفعل المزيد من الوقت ولم يجد أي سبب وجيه لتأخير الجلسة أكثر.

وادعى ماثيو في المستندات القانونية أنه تعرض لوابل من "الرسائل المضطربة ورسائل البريد الإلكتروني والدعاوى القضائية التافهة المصممة لإغرائي إلى المحكمة" من قبل المرأة منذ نيسان/أبريل 2022. كما زُعم أنها اعتقدت أن الاثنين كانا على علاقة.

وقال الممثل إن الأمور تصاعدت في الشهر الماضي عندما علم أنها اشترت تذكرة لحضور حدث لالتقاط الصور في لوس أنجلوس من أجل كتاب أطفاله "فقط لأنه". ادعى ماثيو أنه كان من المثير للقلق أنها خططت للسفر مئات الأميال فقط لرؤيته.

وتقول مصادر قريبة من ماثيو إنه كان يعلم أن الأطفال والعائلات سيكونون حاضرين في هذا الحدث، وأراد الحفاظ على سلامة الجميع ولهذا السبب قرر أخيرًا تقديم طلب للحصول على الأمر التقييدي. وتبين أنها ظهرت واستقبلها رجال الشرطة على الفور ورافقوها إلى الخارج.

والآن لن يُسمح لها بالاقتراب من ماثيو لمدة 5 سنوات أخرى. ولم يكن لدى ممثل الممثل أي تعليق على قرار المحكمة.