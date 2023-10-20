أشرف زكي: "محتاجين نعلم الأولاد... أنا الأعمال دي علمتني"

ميرنا وليد - بيروت - أعرب نقيب المهن التمثيلية في مصر الدكتور أشرف زكي عن رغبته في تقديم عمل عن قصة النبي موسى، وذلك لتثقيف الأجيال الجديدة بما يحدث في فلسطين، وقال: "أنا نفسي نعمل قصة سيدنا موسى، لأن هي فيها اللي بيحصل دلوقتي هنعرف أصل الحكاية".



وتابع: "هي اتعملت كان في مسلسل محمد رسول الله كان فيه محطات قصص الأنبياء سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى، محتاجين نعلم الأولاد أنا الأعمال دي علمتني، ممكن مكونش قريت قصة سيدنا إبراهيم لكن لما شفتها عرفتها، حاجات كتير عرفناها من الدراما، محتاجين الجرعة دي".

وأضاف: " أنا اتفرجت على YouTube على قصة سيدنا موسى علشان أشوف أصل الحكاية إيه".