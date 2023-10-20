هكذا علّقت أحلام على ما يحدث لأهل فلسطين

ميرنا وليد - بيروت - علقت الفنانة الإماراتية أحلام على ما يحدث مع شعب فلسطين في هذه الأيام، فكتبت :"اللهم احفظ اخواننا في غزة ، اللهم اجبر قلوبهم جبرا عظيم.

يا الله اللهم ارحم شهدائهم واشفي جرحاهم".

ونشرت أحلام صورة للمسجد الأقصى مرفقة بدعاء:"اللهم استودعناك فلسطين وأهلها وأطفالها وانت خير الراحمين".

وما زالت تتوالى ردود الأفعال على ما يحدث في فلسطين من عدوان اسرائيلي، أودى بحياة الآلاف من الناس بين شباب وفتيات وطفال وعجز، كما يطال القصف مستشفيات وكنائس وجوامع وتصدر الإدانات عن العديد من رؤساء الدول.

