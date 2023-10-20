ميرنا وليد - بيروت - علقت الفنانة الإماراتية أحلام على ما يحدث مع شعب فلسطين في هذه الأيام، فكتبت :"اللهم احفظ اخواننا في غزة ، اللهم اجبر قلوبهم جبرا عظيم.
يا الله اللهم ارحم شهدائهم واشفي جرحاهم".
ونشرت أحلام صورة للمسجد الأقصى مرفقة بدعاء:"اللهم استودعناك فلسطين وأهلها وأطفالها وانت خير الراحمين".
وما زالت تتوالى ردود الأفعال على ما يحدث في فلسطين من عدوان اسرائيلي، أودى بحياة الآلاف من الناس بين شباب وفتيات وطفال وعجز، كما يطال القصف مستشفيات وكنائس وجوامع وتصدر الإدانات عن العديد من رؤساء الدول.
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا علّقت أحلام على ما يحدث لأهل فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.