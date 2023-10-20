بالفيديو - زياد برجي: "حسوا بوجعنا حسوا فينا شوي"

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان اللبناني زياد برجي أغنية جديدة تحت عنوان "فكروا فينا"، وهي موجهة لأطفال غزة، ويعبر فيها عن مدى التهديد الذي تتعرض له الطفولة في العالم، وخصوصاً في غزة، كتبها بنفسه ولحنها وطرحها على طريقة الفيديو كليب، بتوقيع المخرج جان كلود ديب، والتي نالت ما يقارب من 8000 مشاهد بعد 10 ساعات من إصدارها.

ومن كلمات الأغنية:

" عالقليلة فكروا فينا

فكروا فينا لو إنو شوي عالقليلة فكروا فينا

حسوا بوجعنا حسوا فينا شوي خلونا نتأمل إذا في بكرا ناطرنا

نقرر مصايرنا

ما تلعبوا فينا بقا خلونا بيكفّي بقا عتمة بليالينا

بزيادة شو بكينا

صغار بعدنا عالشقا عالقليلة فكروا فينا

فكروا فينا لو إنو شوي"

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