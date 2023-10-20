ما هو حفل توزيع جوائز MTV بعد إلغائه بسبب أحداث غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة حفل توزيع جوائز MTV الأوروبية، خلال الساعات الماضية، إلغائه الذي كان مقرر إقامته في باريس يوم 5 نوفمبر المقبل، وجاء ذلك بسبب مخاوف أمنية والوضع الراهن في العالم، وسط أحداث غزة.

وتستعرض بوابة الخليج 365 لمتابعيها معلومات عن حفل MTV الأوروبية:-

ويشار إلى ان حفل توزيع جوائز الموسيقى الأوروبية MTV كان من المقرر إقامته في باريس يوم 5 نوفمبر المقبل، وجاء إلغائه بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والصراع الدائر في المنطقة.

يقدم حفل MTV عروض غنائية واستعراضية مبهرة من الفنانين، كان يبث على الهواء مباشرة كل عام في أكثر من 150 دولة.

يذكر ان كان من المقرر أن يحضر حفل MTV هذا العام، مجموعة كبيرة من المشاهير في مجال الغناء، وكان من المفترض أن يقام هذا العام في فرنسا لأول مرة منذ 28 عاما.

جدير بالذكر أن أقيم حفل MTV العام الماضي في ألمانيا، وتصدرت تايلور سويفت قائمة الفائزين، وحصلت على 4 جوائز من بين 6 ترشيحات هامة.