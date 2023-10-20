نقيب الموسيقيين يدعو للنزول أمام النصب التذكاري تضامنًا مع أهالي فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بيانًا دعى خلاله جميع المطربين والموسيقيين النزول أمام النصب التذكاري تضامنًا مع أهالي غزة وفلسطين.

وشمل بيان نقيب الموسيقيين:"دعى الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية جموع الموسيقيين ونجوم الموسيقى والغناء لوقفه أمام النصب التذكاري بمدينه نصر بعد صلاه الجمعة، لمؤازة وتأييد أخواتنا فى غزة".

وتابع البيان: "والاعتراض على الأفعال الوحشية لجيش الاحتلال والمجازر التى يتعرض لها الأطفال والكبار فى غزة على يد الجيش الصهيوني".

المهن الموسيقية تعلن توقف العمل تضامنًا مع فلسطين

وكان أصدر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسه الفنان مصطفى كامل النقيب العام. بيانًا صحفيًا بشأن تطورات الأوضاع في فلسطين وغزة، وتضمن الآتي:

“باسم جموع الموسيقيين والمبدعين فى مصر، نعلن التضامن الكامل مع الأشقاء فى غزه بعد المجازر التى يتعرض لها الأبرياء والأطفال على أيدى جيش الاحتلال”.

وأضاف البيان: "قرر الفنان مصطفى كامل النقيب العام، تنظيم وقفة عن العمل، للموسيقيين من الساعه الحادية عشر مساء اليوم إلى الساعه الثانية عشر، بحيث تتوقف كل والموسيقيين والمطربين عن العمل لمده هذه الساعه، لإعلان بشكل رسمى التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين، على أن يعود النجوم لإستكمال الحفلات بعد مضى الساعه فى تمام الثانيه عشر، رافعين علم مصر وفلسطين. معًا أمام أعين العالم أكمل.

وأكد البيان على وقوف الموسيقيين وبقوة خلف الإدارة المصرية والرئيس عبدالفتاحالسيسى وقرارات سيادته الحكيمة فى مواجهه الأزمة.

وصرح بذلك طارق مرتضى المستشار الإعلامى للنقابة، الذى أوضح أن النقيب العام، جهز أعدادا كبيرة من أعلام الدولتين وتكليف كل مناديب لجنه العمل، توزيعهم على الموسيقيين والمطربين فى كل أرجاء جمهوريه مصر العربية، لترفع أعلام مصر وفلسطين فوق أكتاف النجوم الساعة الثانية عشر ليلا فور العودة من الساعة التى يتوقف فيها الموسيقيين والمطربين، تضامنا مع شعب فلسطين الحبيب.