فن ومشاهير

هجوم شرس على أصالة بعد إحيائها حفل مهرجان الغناء بالفصحى.. صور

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ياسر رشاد - القاهرة - هاجم نشطاء السوشيال ميديا المطربة أصالة، بعد إحيائها حفلاً غنائيًا بمهرجان الغناء بالفصحى، مساء أمس، وذلك نظرًا لأحداث غزة التي حرص عدد من نجوم الفن بإلغاء حفلاتهم تضامنًا مع القضية الفلسطينية وشعبها.

 

وقدمت المطربة أصالة، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

 

ويشار إلى أن حرصت المطربة أصالة، على ارتداء ملابس الحداد السوداء أثناء غنائها على المسرح.

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مهرجان الغناء بالفصحى

يذكر أن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان الغناء بالفصحى تقام في الفترة من 12 إلى 20 أكتوبر الجاري، وتضم حفلات لنجوم الغناء في والعالم العربي، وعدد من الفنانين الصاعدين، إلى جانب عروض للأغاني الكلاسيكية وإلقاء قصائد كبار شعراء التراث العربي، وتقام الفعاليات على مسرح أبو بكر سالم، في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

 

جدير بالذكر أن مهرجان الغناء بالفصحى تنظمه وزارة الثقافة السعودية، بهدف تعزيز اللغة العربية والاحتفاء بها، في سبيل تأصيل الثقافة اللغوية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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