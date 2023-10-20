القصة الكاملة للحرب الباردة بين أنغام وأفخاي أدرعي

ياسر رشاد - القاهرة - على الرغم من الحزن الدامس على الوطن العربي، بسبب الأزمة الذي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق، إل أن النجمة أنغام استطاعت أن تخلق جوا من السعادة عبر صفحات "السوشيال ميديا" بعدما لقنت المتحدث العربي لجيش الاحتلال الصهيوني أفغاي أدرعي درسًا عظيمًا في الوطنية وذكرته بجرحهم الذي لا يندمل سيناء العظيمة.

بداية القصة بين النجمة أنغام وأفخاي

نشر المتحدث العربي لجيش الاحتلال الصهيوني أفغاي أدرعي تهديدا للشعب الفلسطيني، في طلب أخير من المدنيين بمدينة غزة للرحيل من بلدتهم أو القصف الجوي للأطفال والسيدات بدون رحمة، وذلك يوم الإثنين الماضي، وبروح وطنية مطلقة علقت النجمة المصرية أنغام على المنشور قائلة: "ربنا ياخدك ويريحنا من وشك".

تعليق أفخاي أدرعي على النجمة أنغام

وقام أفخاي أدرعي بنشر صورة للفنانة أنغام والرد عليها قائلا: "حضرة الفنانة أنغام والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيتكر عباده جميعً وليس هناك من معمّر على هذه الأرض لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية".

واستكمل حديثه قائلا: "أرجو ألا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط دواعش حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمون ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية".

أنغام تعلق على أفخاي وتذكره بجرح سيناء العظيمة

وزادت روح الوطنية في قلب المطربة أنغام لتخرج مرة ثانية ولتقلن المتحدث أفخاي ادراعي درسا في الأخلاق والوطنية المصرية وتذكره بتاريخ المصريين مع إسرائيل قائلة: "انت يا اسمك ايه!! بدون رقي ولا أدب لأنك ماتستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، انا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني إيه مصرية؟ يعني مصر، الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيوني والإنسانية نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسرى بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور فاكر؟".

وتابعت أنغام رسالتها الوطنية قائلة: "شوف انت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا أرض فلسطين يا اسمك ايه انت!!، وفلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال، والحيوانات بريئة من وحشيتكم، قال عز وجل (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)".

وذكرته المطربة أنغام بهزيمة جيشه الإسرائيلي في حرب 1973

وكيف استعادت مصر العظيمة سيناء الغالية قائلة: "بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب ٧٣ ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين، الإنسانية بريئة من أمثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء. والدين بريء من أعمالكم وكذبكم (ولكل فعل رد فعل)".