فن ومشاهير

لـ "ظروف خاصة"..ريم البارودي تعتذر عن مسلسل"روج أسود"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة ريم البارودي، اعتذارها عن المشاركة في مسلسل "روج أسود" بسبب مرورها بظروف خاصة لم تكشف عن تفاصيلها.

وكتبت البارودي، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "تم اعتذاري عن عدم المشاركة في مسلسل روج أسود، تأليف أيمن سليم وإخراج مصطفى فكري".

وكشفت "ريم" سبب اعتذارها، قائلة: "وذلك لعدم قدرتي على التصوير لظروفي الخاصة".

يذكر أن، آخر أعمال ريم البارودي، كانت مسلسل "نقل عام" الذي عرض عام 2022 ، وشارك في بطولته محمود حميدة ودينا وسميحة أيوب ومحسن محيي الدين، ونهلة سلامة، ومن إخراج عادل أديب.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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