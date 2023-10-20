لـ "ظروف خاصة"..ريم البارودي تعتذر عن مسلسل"روج أسود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة ريم البارودي، اعتذارها عن المشاركة في مسلسل "روج أسود" بسبب مرورها بظروف خاصة لم تكشف عن تفاصيلها.

وكتبت البارودي، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "تم اعتذاري عن عدم المشاركة في مسلسل روج أسود، تأليف أيمن سليم وإخراج مصطفى فكري".

وكشفت "ريم" سبب اعتذارها، قائلة: "وذلك لعدم قدرتي على التصوير لظروفي الخاصة".

يذكر أن، آخر أعمال ريم البارودي، كانت مسلسل "نقل عام" الذي عرض عام 2022 ، وشارك في بطولته محمود حميدة ودينا وسميحة أيوب ومحسن محيي الدين، ونهلة سلامة، ومن إخراج عادل أديب.