شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى القاهرة الدولى الجامعى يعلن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "رقصة للحياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة المخرج عمرو قابيل، مسابقة "رقصة الحياة"، في نسختها الثانية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة، والتي تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، وتقام تحت شعار "الحياة لنا"، في الفترة من 21 وحتى 27 أكتوبر.

وتقام مسابقة "رقصة للحياة"، تحت إشراف الفنـانـة رجــــوة حامد، وتتشكل لجنة التحكيم من دكتور. لمياء زايد (رئيسًا).. مصر، والفنانة أنا ماريا رويز (عضوًا) من إسبانيا، والفنانة ميليس مايوكا (عضوًا) من بلجيكا

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الأستاذ الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتورة. أمل صديق عفيفي، والأستاذة الدكتورة. سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر

ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت الرعاية الرسمية من الأستاذ الدكتور. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزارة الثقافة برئاسة الأستاذة الدكتورة. نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة دكتور. أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.