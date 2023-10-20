شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة مطربى الفن الأسوانى والجعفرى والنوبى: فلسطين فى قلوبنا ونحن خلف قيادتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب الأسوانى محمود شرقاوى عن أن رابطة المطربين الأسوانيين والجعفرى والنوبى المقيمين بالقاهرة تدعم القضية الفلسطينية، وأن فلسطين في قلوبهم جميعًا وأنهم كلهم ثقة في قرارات الرئيس السيسى التي في صالح الوطن والتي تهدف إلى إراقة دماء إخواننا في فلسطين مؤكدين مشاركتهم فى الوقفة التضامنية مع غزة، المقرر لها اليوم بعد صلاة الجمعة، أمام النصب التذكارى فى مدينة نصر.



محمد أبو الشيخ والصغير وشرقاوى ومحجوب وعبده الأسوانى

كما أعلن الفنان شاندو، مشاركته فى الوقفة التضامنية مع غزة، المقرر لها اليوم بعد صلاة الجمعة، أمام النصب التذكارى فى مدينة نصر، وقال لـ"الخليج 365": "أروحنا جميعا فداء الوطن وفداء لفلسطين".

وأضاف أن وقفتنا ما هى إلا إعلان أن القوة الناعمة كلها مثل سائر الشعب خلف القيادة السياسية ومؤيدة لقراراتها التي في صالح الوطن والإعلان عن غضب الشعب المصرى على المجازر الوحشية التي يقوم بها المحتل الغاشم تجاه الشعب الفلسطيني.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا صحفيًا لدعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في غزة، وجاء في البيان: "نثمن وندعم تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الاسرائيلى المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القنانون الدولى".

وأضاف البيان :"إن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضى المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".