هاندا أرتشيل تستعين بشخصية من مسلسلاتها لتكافح الانتقادات…اليكم التفاصيل

كشفت الممثلة التركية، هاندا ارتشيل، في مؤتمر مسلسل “شخص آخر” خلال معرض Mipcom في فرنسا انها عَملت بلا كلل أو ملل خلال تجهيزاتها للدور في العمل حتى قبل أن يبدأ المسلسل مرحلة الإنتاج.

وردًا على سؤال هل الانتقادات السلبية تؤثر عليها أو تحزنها؟ أكدت هاندا انها ستستعين بالشخصية التي تقدّمها في مسلسل “شخص آخر” أي ليلى المرأة القوية التي تكافح من أجل البقاء في عالمها. وهي مثلها تكافح بشدة من أجل البقاء في هذه المهنة في دولتها. كاشفة أن الجمهور عندما يشاهد شخصية تلفزيونية يُشيد بشخصيتها الجميلة، لكن عندما يرون شخصية مثلها في الحياة الواقعية لا يدعمونها بل ينتقدونها.

وأعربت هاندا عن انزعاجها قليلاً من بعض الانتقادات، لكن هذه سنتها العاشرة في مهنة التمثيل وهي سعيدة جدًا بالمكان الذي وصلت إليه في هذه المرحلة.

على صعيد آخر، حصد مسلسل “شخص آخر” على نسب مشاهدة منخفضة قد لا تسمح له بالاستمرار حتى نهاية الموسم عبر قناة فوكس التركية، لكن مصادر تركية أكدت ان العمل سيستمر عرضه حتى الحلقة ١٣ بسبب المبيعات الخارجية.