إيزابيل أدجاني تواجه السجن بتُهم مشينة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواجه النجمة السينمائية والمغنية الفرنسية إيزابيل أدجاني خطر السجن 18 شهراً، في قضية اتهامها بالاحتيال الضريبي المشدّد وغسل الأموال.

وطلبت النيابة العامة المالية الوطنية الفرنسية سجن أدجاني (68 عاماً) سنةً ونصف السنة مع وقف التنفيذ وتغريمها 250 ألف يورو، خلال جلسة محاكمتها غيابياً في باريس.

وأكّد المدّعي العام المالي أن “اسم إيزابيل أدجاني لا يهم كثيراً في نهاية المطاف. فشهرتها لم تكن سبباً إضافياً ولا عائقاً أمام الملاحقة القضائية”، وذكّر بأنها “هي مواطنة خاضعة لواجبات قبل أن تكون شخصية عامة”.

ويشتبه في أن الممثلة، البالغة من العمر 68 عاماً، صرّحت عن تبرع حصلت عليه على أنه قرض عام 2013، واتخذت محل إقامة وهمياً في البرتغال عامَي 2016 و2017، فضلاً عن غسل أموال عبر الولايات المتحدة عام 2014.

وطلب وكلاء الدفاع عن إيزابيل أدجاني تأجيل المحاكمة معلّلين طلبهم بحرصها على “شرح موقفها” أمام هيئة المحكمة، لكنها نظراً لإصابتها “بحالة مرضية حادة” لم تتمكن من القدوم من الولايات المتحدة لحضور الجلسة، غير أن المحكمة ردّت هذا الطلب معتبرةً أن “من غير المؤكد بدرجة كافية أن أدجاني كانت تنوي حقاً الحضور”.