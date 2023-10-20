رسمياً.. إلغاء حفل توزيع جوائز MTV EMAs بسبب الأوضاع الراهنة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت إدارة حفل توزيع جوائز MTV EMAs إلغاء الحفل الذي كان مقرراً يوم الأحد 5 نوفمبر المقبل في باريس وذلك لأسبب أمنية مرتبطة بالأحداث العالمية والوضع الراهن في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم شركة باراماونت المنظمة للحفل في بيان خاص: “نظراً لتقلب الأحداث العالمية، قررنا عدم إقامة حفل MTV EMAs لعام 2023 كنوع من الحذر والحماية لآلاف الموظفين وأفراد الطاقم والفنانين والمعجبين والشركاء الذين يسافرون من جميع أنحاء العالم للمشاركة في الحفل”.

وتابع: “إن حفل MTV EMAs هو احتفال سنوي بالموسيقى العالمية. وبينما نشاهد الأحداث المستمرة والمدمرة، لا يبدو أن هذه لحظة احتفال عالمي مع فقدان الآلاف من الأرواح، إنها لحظة من الحداد”.

وختم بالقول: “تستمر عملية التصويت وسيحصل الفنانون الفائزون على جوائزهم من MTV EMA، نتطلع إلى استضافة حفل توزيع جوائز MTV EMA مرة أخرى في نوفمبر من عام 2024.