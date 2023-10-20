تأجيل حفل محمد عبده في “هلا خورفكان”.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الحساب الرسمي لـ “روتانا لايف”، على “انستغرام، عن تأجيل حفل الفنان محمد عبده الذي كان مقرراً إقامته يوم 4 نوفمبر من الشهر القادم ضمن فعاليات موسم “هلا خورفكان” الغنائي، في إمارة الشارقة بدولة الإمارات.

وتهدف فعاليات هلا خورفكان” إلى تعزيز الحضور الثقافي والفني لإمارة الشارقة، وذلك ضمن حفلات غنائية لأبرز الفنانين الخليجيين والعرب.

وجاء في البيان الذي نشره حساب “روتانا لايف” التالي: “تعلن إدارة مدرج خورفكان عن تأجيل الحفلة الغنائية التي يحييها الفنان السعودي محمد عبده والتي كان من المقرر إقامتها بتاريخ 4 نوفمبر 2023، وذلك نظراً للأوضاع الراهنة وسيتم الإعلان عن التواريخ الجديدة في وقت لاحق.

الجدير ذكره أن الفنان محمد عبده أحيا الليلة الأولى من مهرجان الغناء بالفصحى والذي انطلقت فعالياته يوم 12 أكتوبر الحالي وتستمر حتى يوم 20 من نفس الشهر ، وشاركه الغناء المطرب لطفي بوشناق وولاء الجندي وتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأغاني الطربية والوطنية وقصائد بالفصحى لأهم الشعراء الذين شهدهم التراث العربي، بهدف تعزيز اللغة العربية الفصحى، والاحتفاء بها.