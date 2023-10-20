ألبوم جديد لـ باريس هيلتون.. في هذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة العالمية باريس هيلتون أنها تعمل على تسجيل ألبوم جديد ستطلقه العام المقبل، وذلك خلال حلولها ضيفة في برنامج The Tonight Show Starring Jimmy Fallon على شبكة NBC.

كما كشفت النجمة أنها بصدد إطلاق أغنية جديدة هذا الأسبوع تحمل عنوان Lighter وستقدمها برفقة ستيف آوكي.

كما ذكرت باريس البالغة من العمر 42 عاماً أن المغنية وكاتبة الأغاني الأسترالية سيا البالغة من العمر 47 عاماً تتولى إنتاج ألبومها الجديد وسيتم إصداره العام المقبل.

وكان الهدف الأساسي من الحلقة الترويج للموسم الثاني من برنامج الواقع الخاص بها Paris In Love الذي سيتم عرضه في 30 نوفمبر المقبل على منصة Peacock.

والموسم الأول من البرنامج كان يركز على باريس وهي تخطط لزفافها مع كارتر ريوم البالغ من العمر 42 عاماً.

وعُرضت السلسلة المكونة من 13 حلقة في نوفمبر 2021 على منصة Peacock وتم تجديدها في فبراير للموسم الثاني على الخدمة.

كشف مقطع مصور للموسم الثاني عن حماس باريس وكارتر لتركيب مقعد سيارة للأطفال تمهيداً لوصول طفلهما، حيث ظهرت باريس، وهي تقول : “يا لها من فرصة رائعة. سأكون أماً”.

وكانت باريس قد فاجأت متابعيها وجمهورها بنشر صورة جديدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام تكشف من خلالها أنها أصبحت أماً للمرة الأولى.

وتظهر الصورة يد الطفل حديث الولادة وهو يمسك بيد باريس هيلتون، وقد أرفقتها بتعليق كتبت فيه: “أنت محبوب بطريقة لا توصف”.

وفي هذا السياق، أجرت النجمة حينها مقابلة حصرية مع مجلة “بيبول” كشفت من خلالها أنها وزوجها كارتر روم رزقا بطفلتهما الأولى عبر أم بديلة.

وقالت باريس إن الأمومة كانت حلمها دائماً وأنها سعيدة جداً بزواجها من كارتر حيث قالت: “نحن سعداء لأننا بدأنا تكوين عائلتنا معاً وقلوبنا مليئة بالحب لطفلنا الصغير”.