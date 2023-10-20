بريتني سبيرز تعترف بخيانتها لـ جاستن تمبرلاك

ميرنا وليد - بيروت - في مذكراتها القادمة "The Woman in Me"، تناولت الفنانة العالمية بريتني سبيرز الشائعات التي طال أمدها بأنها خانت جاستن تمبرلاك خلال علاقتهما الرومانسية المبكرة.

على الرغم من أنها أكدت أنها قبلت مصمم الرقصات ويد روبسون، الذي عمل مع تيمبرلاك و *NSYNC خلال جولة "No Strings Attached Tour" لعام 2000، إلا أن بريتني أكدت أن ذلك كان رد فعل على شائعات حول خيانة حبيبها آنذاك، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، التي حصلت على نسخة من الكتاب.

وكتبت نجمة البوب : "كنا في الخارج ذات ليلة وذهبنا إلى حانة إسبانية. رقصنا ورقصنا. لقد خرجت معه في تلك الليلة".

ومع ذلك، أكدت سبيرز، البالغة 41 عامًا، أنها كانت مخلصة لتمبرلاك، 42 عامًا، لسنوات "مع هذا الاستثناء الوحيد"، حيث تمكن الاثنان من تجاوز محاولتها مع روبسون، 41 عامًا، والبقاء معًا حتى عام 2002.

ويعرض الكتاب أيضًا تفاصيل علاقتها السابقة مع تمبرلاك، بما في ذلك كيفية إجراء عملية الإجهاض

وزعمت: "من المؤكد أن جاستن لم يكن سعيدًا بالحمل. قال إننا لسنا مستعدين لإنجاب طفل في حياتنا، وأننا كنا صغارًا جدًا".