إلهام شاهين لـ بايدن: "لابد من محاكمته على كل ما فعله بالشعوب العربيه"

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية إلهام شاهين فيديو لحوار جرى بين عسكري أميركي، والرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك أثناء تواجده في تل أبيب، وقال العسكري: "أنا طيار سابق في الجيش، وهذا صديقي جندي سابق.

نتساءل لماذا يجب علينا التصويت لشخص أيد الحروب التي تسببت بمقتل الآلاف من إخوتنا وأخواتنا، وعدد لا يحصى من المدنيين العراقيين. لقد تسببت في هذه الحروب، كما أنك منحت وساما لرجل أيد وتسبب في تلك الحرب، يديك ملوثة بالدماء أيضا، أنت غير مؤهل سيدي".

وبدورها علقت الممثلة على الفيديو على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وكتبت: "عسكري امريكي يوبخ الريئس الامريكي في تل أبيب. هذا البايدن لابد من محاكمته على كل ما فعله بالشعوب العربيه من جرائم حرب - إلهام شاهين".