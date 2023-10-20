ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الممثلة السورية سوزان نجم الدين عن دعمها للقضية الفلسطينية، وشاركت الجمهور مقطع فيديو لها وهي تتظاهر أمام مبنى الكونغرس الأميركي في الولايات المتحدة الأميركية.

وكتبت سوزان نجم الدين معلقة على الفيديو: "من كل مكان بالعالم لازم يوصل صوتنا.. اليوم ومن أمام الكونغرس الأميركي و بمشاركة يهود أميركا اللي شافو الحقيقة و طلعو ينادو فيها.. تظاهرنا و رفعنا العلم و صرخنا بكلمة الحق.. الكلمة اللي لازم يسمعوها مهما كان الثمن كبير.. وين ما كنتوا اليوم..بأي أرض وبأي ظرف ارفعوا أصواتكن ولا تخافوا.. مع بعض منعمل فرق ومنوقف الحرب.. احكي الحقيقة..ووّصّل صوتك".

كانت هذه تفاصيل خبر من أمام الكونغرس الأميركي.. سوزان نجم الدين تتظاهر دعماً لفلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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