ما مصير حفل حسين الجسمي في البحرين ؟

ميرنا وليد - بيروت - تم تأجيل حفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي في البحرين، وصدر عن الشركة املنظمة للحفل بياناً ورد فيه:"تم تأجيل الحفل المحدد له يوم الخميس 26 اكتوبر، وذلك بالتنسيق مع الفنانين حسين الجسمي وفيصل الانصاري وحنان رضا، وسوف يتم الاعلان عن موعد الحفل الجديد لاحقًا.
ويتاح لحاملي التذاكر خيار الاحتفاظ بتذاكرهم الى تاريخ الحفل الجديد أو استرجاع مبلغ التذاكر
وللاستفسارات او لطلب استرجاع مبلغ التذاكر، يرجى التواصل مع فريق خدمة
العملاء عبر البريد الالكتروني
أو عبر الهاتف
+973-17454444
متطلعين لرؤيتكم في مسرح الدانة قريباً."
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