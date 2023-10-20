ما مصير حفل حسين الجسمي في البحرين ؟

ميرنا وليد - بيروت - تم تأجيل حفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي في البحرين، وصدر عن الشركة املنظمة للحفل بياناً ورد فيه:"تم تأجيل الحفل المحدد له يوم الخميس 26 اكتوبر، وذلك بالتنسيق مع الفنانين حسين الجسمي وفيصل الانصاري وحنان رضا، وسوف يتم الاعلان عن موعد الحفل الجديد لاحقًا.

ويتاح لحاملي التذاكر خيار الاحتفاظ بتذاكرهم الى تاريخ الحفل الجديد أو استرجاع مبلغ التذاكر

وللاستفسارات او لطلب استرجاع مبلغ التذاكر، يرجى التواصل مع فريق خدمة

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أو عبر الهاتف

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متطلعين لرؤيتكم في مسرح الدانة قريباً."