حمو بيكا يدوس على علم إسرائيل

ميرنا وليد - بيروت - عبر مغني الهرجانات المصري حمو بيكا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

بيكا نشر صورة له عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعية صورته وهو يقف على العلم الإسرائيلي، وكتب تعليقاً: "يا أس**ئيلي سعرك في الواطي معروف عنك بتطاطي ده مكانكو ".

بيكا طلب من الشعب المصري المشاركة في وقفة تضامنية مع أهل فلسطين، أمام المنصة بمدينة نصر.

وقال: "بعد صلاة الجمعة عند المنصة في مدينة نصر، لدعم غزة وفلسطين، وإن شاء الله النصر لأهل فلسطين، وكلنا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي".

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