شكرا لقرائتكم خبر عن المؤلفين والملحنين تدعو الشعب لنصرة فلسطين من أمام النصب التذكاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "ساسيرو" جموع الشعب المصري للانضمام للمسيرات التي انطلقت عقب صلاة الجمعة من أجل نصرة الحق الفلسطيني في قضيته ضد قوات الاحتلال

وجاء نص بيان جمعية المؤلفين والملحنين كالتالي : "انطلاقا من دورها الوطني والذى يمتد لأكثر من 75 عامًا، تؤكد جمعية المؤلفين و الملحنين و الناشرين "ساسيرو" برئاسة الدكتور مدحت العدل وعبر كل أعضاءها من الشعراء و الملحنين والناشرين الذين يمثلون نخبة المبدعين فى مصر، تضامنها الكامل مع كافة النقابات و الكيانات الفنية و الثقافية وكافة جموع الشعب المصرى وقيادته الحكيمة وتنضم إلى وقفتها اليوم أمام النصب التذكاري بمدينة نصر لنكون صفًا واحدًا وصوتًا واحد لنصرة الحق الفلسطيني الأبدى ومجابهة تلك الهجمة الإسرائيلية البربرية والغاشمة و الهمجية على أهلنا في غزه وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة".