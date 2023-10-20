ديميت أوزديمير ترفع الصوت..هذا ما دعت اليه

ميرنا وليد - بيروت - علّقت النجمة التركية ديميت أوزديمير على ما يحصل في غزة قائلة: "لا يمكن ان يكون هناك مبرر لقتل الابرياء ، لا يوجد مبرر نهائياً ، الحروب بجميع انواعها مؤلمة جداً لهذا السبب يجب على العالم بأكمله ان يقف و يصرخ لا للحرب معاً".
وكانت ضجّت الصحافة التركية بخبر استخفاف المنتج التركي فاروق بموهبة ديميت أوزديمير التمثيلية، وبعد الجدل الذي حصل، نفى فاروق هذا الكلام معتبرا ان كلامه قد حُرّف، وقال عن ديميت: "هي ممثلة قيمة جداً بالنسبة لي و عملنا معاً في مئات الحلقات ، وصلت الى ما وصلت اليه بتمثيلها وموهبتها ، احزنني كثيرا الذي تداولته المواقع".
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