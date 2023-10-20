إليكم هوية صديق بيلا حديد الجديد!

ميرنا وليد - بيروت - بعد فترة قصيرة من إنفصال عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني بيلا حديد عن حبيبها مارك كالمان، يبدو أنها بدأت علاقة حب جديدة مع صديقها الجديد آدان بانويلوس بعد أن شوهدت معه وهما يمسكان يدي بعضهما في أحد الشوارع في تكساس.



وآدان بانولوس هو نجم في عالم ركوب الخيل، فارس شهير، وفي عام 2017 أكدت عضويته في قاعة مشاهير راكبي الخيل التابعة للجمعية الوطنية لخيول القطع، وكان من أصغر المنضمين على الإطلاق، كما أنه في عام 2020 فاز ببطولة.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد هاجم بيلا حديد، واصفاً إياها بـ"كارهة إسرائيل" ومعادية للسامية، حيث أدلى بن غفير بتصريحات عنصرية بحق العرب، قائلاً في مقابلة على "القناة 12" الإسرائيلية: "حقي وحق زوجتي وحق أطفالي في التنقل على طرق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أكثر أهمية من حق العرب في التنقل”. وأضاف أن “هذه هي الحقيقة.. حقي في الحياة يأتي قبل حقهم في الحركة".

وأعادت حديد نشر تصريحات الوزير المنتمي لليمين المتطرف، وعلقت: "لا ينبغي أن تكون حياة أي إنسان في أي مكان أو أي زمان، وخاصة في عام 2023، أكثر قيمة من حياة إنسان آخر، وخاصة وبكل بساطة بسبب العرق أو الثقافة أو الكراهية الخالصة".