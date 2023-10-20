بالصورة - أحمد الفيشاوي يدعم فلسطين بصورة لوالده الراحل فاروق الفيشاوي و صديقه أحمد زكي

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري أحمد الفيشاوي صورة لوالده الراحل الممثل فاروق الفيشاوي وصديقه الممثل الراحل أحمد زكي عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق طالباً الدعاء لهما قائلاً: "كأادميين كانوا مع القضيه الفلسطينيه الى اخر نفس في عمرهم .

. أرجو الفاتحه و الدعاء إلي النجمين الكبيرين الأستاذ فاروق الفيشاوي و الأستاذ احمد زكي رحمهم الله".

يذكر أنه بعد أن قامت لينا الفيشاوي بحلق رأسها بالكامل، قام الكثيرون بإنتقادها وإنتقاد والدها الممثل المصري أحمد الفيشاوي، إلا أن الفيشاوي فاجأ الجمهور بعدم تعليقه على الموضوع، ونشر مقطع فيديو عمره 15 عاماً دعم فيه الشعب الفلسطيني في ظل ما يواجهونه، وعلق الفيشاوي قائلاً: "الفيديو دا عمره ١٥ سنه و أبادة الشعب الفلسطيني من شيوخ و رجال و نساء و لشديد الحزن الأطفال مستمره ! كفايه دم و كفايه حرب و متنسوش من لا يرحم الناس في الارض لا يرحمه الله في السماء".

