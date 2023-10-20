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ميرنا وليد - بيروت - تألقت النجمة العالمية كاردي بي بلوك رائع أطلت به على الجمهور من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وكانت كاردي بي ترتدي كروب توب باللون الأبيض ضيقة من دون أكمام مع سروال ضيق جينز أظهر رشاقة جسمها وكعب عالي براق، وتركت شعرها الطويل منسدلاً على كتفيها مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.
وفي وقت سابق، شاركت كاردي بي مقطع فيديو، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وظهرت بالفيديو مشاهد من منزلها المليء بالورود المتبعثرة في كل مكان والشموع المضاءة، بالإضافة إلى إسمها المكتوب في باقات ورود كبيرة، وشكرت كاردي بي زوجها أوفسيت على هذه المفاجأة، بكلمات من الحب، فقالت له: "شكراً جزيلاً لك يا عزيزي أوفسيت ... أنت دائمًا تتخطى حدودي. أحب بشرتك، أحب وجهك، أحب جسدك، كاحليك، أحب روحك، أحب قلبك، أحب رائحتك، أحب إيمانك، أنا أحب موهبتك، سأواجه أي شخص من أجلك".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- كاردي بي تتألق بالكاجوال الرائع وتنال إعجاب الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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