محمد حماقي: أرباح حفلاتي هتروح للهلال الأحمر دعم للشعب الفلسطيني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن النجم محمد حماقي، التبرع بأرباح حفلاته الغنائية لدعم الشعب الفلسطيني، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وكتب المطرب حماقي، عبر حسابه الرسمي قائلًا: "طول عمر الفن له قوة بتظهر فى المواقف الصعبة دايما كنت بقف عند قوة أم كلثوم لما كانت فى عز الحرب بتعمل حفلات عشان أرباحها تروح لدعم الجيش المصرى "المجهود الحربى".

وتابع : "بما ان السلاح اللى فى ايدى هو فنى، فقررت إنى هستخدمه من النهاردة ولحد انتهاء أزمة أهلنا فى فلسطين، كل أرباح حفلاتى هتروح فى صورة تبرعات للهلال الأحمر لدعم أخواتنا ضد العدوان اللى بيتعرضوله".

وتفاعل جمهور ومتابعو النجم محمد حماقي، مع المنشور معبرين عن إحترامهم وحبهم الكبير له ولإنسانيته، وداعيين للشعب الفلسطيني.

نجوم الفن يدعمون القضية الفلسطينية

يذكر أن أعلن مؤخرًا عدد من نجوم الفن تأجيل حفلاتهم نظرًا للظروف التي تشهدها دولة فلسطين، ومنهم : "الهضبة عمرو دياب، أنغام.