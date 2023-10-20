أبرز النصائح للحفاظ على الشعر الويفي .. التفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - الشعر الويفي هو الشعر المموج طبيعيًا والذي يعتبر مظهر جمالي مميز لكل سيدة وفتاة، وفي حال كنت من المحظوظات بهذا الشعر الطبيعي الجميل، تستعرض بوابة الخليج 365 أبرز الطرق للحفاظ على الشعر الويفي الطبيعي.

أبرزالطرق للعناية بالشعر الويفي

أن روتين العناية بالشعر الويفي يشمل نظام كام من استخدام المنتجات الخاصة بالشعر والتي تشمل:

اختيار نوع الشامبو والبلسم المناسب: تبدأ العناية السليمة بالشعر من التنظيف الصحيح له، والذي يعتمد بدوره على الشامبو المستخدم، حيث تتوفر منتجات شامبو وبلسم خاصة للعناية بالشعر المموجت حافظ على تموجاته وتمنحها الترطيب المناسب، إن استخدام هذه المنتجات يبقي شكل التموجات أكثر وضوحاً.

استخدام مرطب عميق بانتظام: إن الشعر المجعد ومن بينه الشعر المموج من أنواع الشعر الأكثر عرضة للكسر والتطاير، لذا كي تحافظي عليه من التعرض لهذه المشاكل ننصحكِ بالالتزام باستخدام مرطب عميق مرة إلى مرتين في الأسبوع، وهو مختلف عن المرطب أو البلسم المعتاد ويتميز بكونه مغذي ومرطب عميق.

تجفيف الشعر: ننصحكِ بشدة بتجنب مجففات الشعر الحرارية والمكواة وغيرها من الأدوات القاسية على الشعر، تمتعي بشعركِ المموج والمنطلق عندما تتركي له المجال كي يجف طبيعياً في الهواء، يمكنكِ في مثل هذه الحالة استخدام بخاخ خاص للشعر المموج يُرش عليه بعد تجفيفه بالمنشفة قليلاً ومن ثم اتركيه معه ليجف بالهواء ويحافظ على التموجات.

واقي من الحرارة: يجب أن تقومي بحماية شعركِ من الحرارة العالية قبل استخدام مصففات الشعر أو المكواة إن لزم الأمر، فبالرغم من أن شعركِ يجف بسهولة في الهواء إلا أنكِ قد تحتاجين لهذه الأدوات في المناسبات

الشامبو الجاف المخصص للشعر الويفي: يحسن هذا الشامبو من طبيعة الشعر، يمكنكِ تطبيقه على المناطق الجافة من شعركِ وستمتصه بسهولة دون أن يترك أي آثار عليه.

سيروم الشعر: يمكنكِ استخدام كمية بسيطة من سيروم النعومة واللمعان، بحيث يحافظ على شعركِ الويفي ويمنحه الترطيب المناسب، طبقي السيروم على نهايات شعركِ وهي رطبة بعد الاستحمام، أو على أطرافه الجافة

أفضل الزيوت المغذية للشعر الويفي

زيت الأرغان: يعمل كواقي ممتاز ضد الحرارة والشمس، وغني بالفيتامينات لذا فهو يرطب الشعر ويزيد من لمعانه.

زيت الورد: خفيف جداً لذا فهو مناسب للشعر المموج، يمكنكِ استخدامه مع الشامبو أو لوحده على فروة رأسكِ، يساعد في علاج جفاف الشعر وهيشانه.

زيت اللوز الحلو: يمتاز بكونه زيت خفيف على الشعر يرطب الشعر ويساعده على الاحتفاظ برطوبته، كما أنه يمنح الشعر لمعان وحيوية.

زيت جوز الهند: مغذي ومرطب لجميع أنواع الشعر، يمكنكِ استخدامه مرة أسبوعياً كمرطب عميق أو قبل غسل فروة رأسكِ بالشامبو، سيحافظ على شعركِ رطباً.