شاهد أصالة تسقط على المسرح خلال حفلها بالرياض

تعرضت المغنية السورية أصالة نصري لموقف محرج، أثناء حفلها في مهرجان الغناء بالفصحى، على مسرح أبو بكر سالم بالرياض.
وظهر مقطع فيديو للحظة سقوط أصالة أثناء دخولها إلى المسرح، ومحاولة أحد أعضاء فرقتها الموسيقية مساعدتها على النهوض.
وبعد النهوض، توجهت أصالة إلى الجمهور الذي قدم لها الورود، ثم عادت إلى مكانها ببطء خوفًا من تكرار السقوط.
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