مها أحمد تفوض الرئيس السيسي في قراراته تجاه القضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - فوضت الفنانة مها أحمد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قراراته التي يتخذها من أجل القضية الفلسطينية وحماية الأراضي المصرية ضد العدو الإسرائيلي.

وكتبت مها، عبر حسابها على إنستجرام: "أنا المواطنة مها أحمد محمد السيد أفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يلي: أولا: حماية أرض مصر من المخاطر مع اسرائيل وإنهاء مسيرة سلام استمرت عقودا. ثانيا: حماية سيناء من مخطط تحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكرية. ثالثا: حماية الفلسطنيين ببقائهم على أرضهم "فلا أرض بلا شعب". رابعا: حماية القضية الفلسطينية من الإندثار الى الأبد حال تهجيرهم إلى مصر والأردن".

على جانب آخر، كانت نقابة المهن التمثيلية قد أصدرت بيانا صحفيا، حول الأحداث التي تشهدها غزة عقب قصف مستشفى المعمداني، وجاء في بيان النقابة، الآتي: "نثمن وندعم تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين، وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية، وقواعد ومبادئ القانون الدولي".

وتابع البيان: "موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي المصرية؛ أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".

وأضاف: "استنادا إلى قناعتنا التامة وقناعة كافة جموع الشباب المصري من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطني هو حماية للأمن القومي المصري بل والعربي أيضا؛ نعلن تأييدنا واستجابتنا لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعالم لا تحتمل اللبس أو التأويل من كافة أطياف الشعب المصري بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومي المصري والأراضي المصرية هي خط أحمر لا تهاون أو تفريط فيه".

وأختتم: "نؤكد على جاهزيتنا التامة لحشد الملايين من شباب مصر الذين هم دائما وأبدا في الصفوف الأولى لدعم الوطن، والقضايا الوطنية.. حفظ الله مصر.. حفظ الله الأشقاء في فلسطين وغزة".