حنان مطاوع: سيناء ليست حلًا مطروحًا واخترنا السيادة الكاملة على أرضنا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة حنان مطاوع إن الشعب المصري اختار الكرامة والسيادة الكاملة على أرضه التي دفع ثمن حريتها الآلاف من الشهداء.

ونشرت حنان فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، ظهرت فيه قائلة "من ساعة ما صحينا على اللي بيحصل لأهالينا وأطفالنا في غزة وأنا مش عارفة أقول إيه، مصاب جلل وبيصغر قدامه أي منطق وبيعجز العقل عن أنه يحلله، لأنه برة حدود الإنسانية والرحمة".

وتابعت "ساعتها هتسألني كلام زي ده ووقفة ممكن نوقفها ممكن تغير حاجة، هقولك آه، العدو مش بس بيحاول يبيد شعب لن يباد أبدًا بأمر الله وإرادته الحرة الباسلة، لا بدأ يقرب من حدودنا ويتكلم عن سينا، تاني بيتكلم عن سينا".

وأضافت حنان "سيناء ليست حلا مطروحا، وليست مجرد أرض مصرية، احنا دفعنا آلاف الشهداء حتى تنال حريتها ومستعدين ندفع أكثر، سيناء هي الحلم التاريخي السخيف المجنون للعدو، ونحتاج إلى التضامن حتى نُظهر للعالم إننا نرفض الأفعال الوحشية التي تقوم بها إسرائيل ضد فلسطين الحرة الباسلة، ونقول لهم إننا اخترنا الكرامة والسيادة الكاملة على أرضنا".

جدير بالذكر أن عقب صلاة الجمعة ستشهد المنصة في طريق النصر تجمع عدد كبير من نجوم الفن في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.