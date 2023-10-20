داليا البحيري: غزة تقصف أمام أعيننا وأهلها بدون ماء وغذاء ودواء (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجهت الفنانة داليا البحيري رسالة للعالم باللغة الإنجليزية، عبر فيديو نشرته على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، طالبتهم فيه بدعم غزة وأهلها.

وقالت داليا في الفيديو "رسالة إلى كل إنسان في العالم، ساعدوا غزة الآن، هذا وقت التحرك، انشروا على كل حساباتكم على مواقع التواصل الاجتماعي، أنا لا أهتم بالسياسة والقادة، رسالة للبشر حول العالم غزة تحت الحصار وتقصف أمام أعيننا على القنوات العالمية، هم بدون ماء وغذاء ودواء، ويتم قصف المستشفيات والكنائس.. 50% من سكان غزة أصغر من 15 سنة، أطفال ماذا فعلوا".

وعلقت على الفيديو "كل شيء نقوله وكل شيء ننشره يحدث فرقًا، لو سمحتم انشروا الرسالة وتحدثوا عن الحقيقة، كون مراسل وادعم غزة".

جدير بالذكر أن عددا كبيرا من الفنانين أعلنوا عن تواجدهم اليوم الجمعة عقب الصلاة في وقفة تضامنية أمام المنصة في طريق النصر تضامنا مع الشعب الفلسطيني.