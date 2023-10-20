لماذا تصدرت الفنانة مها أحمد تريند "X" خلال الساعات الماضية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصدرت الفنانة مها أحمد، تريند "تويتر - X" خلال الساعات الماضية بعد مشاركتها في الوقفة التضامنية التي أقامتها نقابة المهن التمثيلية بنادي النقابة، لدعم الشعب الفلسطيني ورفض انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتعرضت مها، لإنتقادات لاذعة من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي بسبب ظهورها بمكياج كامل في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "هي الأستاذة مها أحمد خير، مالها عاملة كدة ليه؟ وإيه كمية الماكياچ اللي محطوطة دي كلها"، "حاسس إن مها أحمد روبوت مش إنسانة حقيقية" ، "مش فاهمة إيه اللي حصلها بس غالبا بقى عندها تخبط أو عدم إتزان نفسي بسبب إنها بتحب الفن ومش بيجيلها شغل" ، "مها أحمد مصدومة ليه؟".

وأقامت نقابة المهن التمثيلية منذ أيام، وقفة احتجاجية بنادي النقابة بالبحر الأعظم بحضور عدد كبير من نجوم الفن، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وغزة.

وكان من بين الفنانين الذين حضور الوقفة الاحتجاجية كل من عبد العزيز مخيون وسيد رجب ومجدي كامل وزوجته مها أحمد ونيرمين الفقي وسامح حسين ومحمد رياض وأنوشكا وسماح أنور، والمخرج عمر عبد العزيز وطارق علام، ولبلبة وسيمون وخالد الصاوي وباسم سمرة وعبد الله مشرف.