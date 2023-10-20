بعد أنغام.. فنانة تهاجم أفيخاي أدرعي: على مين عم تضحك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

هاجمت المطربة فرح يوسف، عبر موقع "X- تويتر"، أفيخاي أدرعي رئيس قسم الإعلام العربي في الجيش الإسرائيلي، وذلك في تعليقها على فيديو نشره عبر حسابه.

ظهر أفيخاي في الفيديو، قائلا "انظروا إلى هذه الصورة اكتر من 4500 قاذفة صاروخية سقطت على قطاع غزة، وقتلت المدنيين الفلسطينين، هذه الصواريخ التي تطلقها المنظمات الإرهابية لتستهدف مدنييين إسرائيليين تسقط بعدد كبير داخل القطاع، وتسبب حوادث مثل ما رأينا في حادث المستشفى المعمداني في قطاع غزة، إرهاب حماس والجهاد الإسلامي يستهدف المدنيين الإسرائيليين لكنه يستهدف أيضا سكان قطاع غزة الأبرياء، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم".

وهو ما أثار غضب فرح، لتعلق على الفيديو وتكتب "ولك انت على مين عم تضحك ؟؟!! علينا ؟؟، عن جد يا إما انت عندك حالة نكران خالص يا إما انت مبسوط بالتفاعل اللي عندك!!، ريحلي حالك وافقد الأمل تماماً تماماً انو ممكن يكون حدا عم يسمع كلمة وحدة من اللي عم تقولو إلا اللهم لحتى يكرهك بزيادة".

جدير بالذكر أن رسائل متبادلة وقعت بين المطربة أنغام وأفيخاي أدرعي، مساء أمس الجمعة، إذ هاجمته وكتبت عبر حسابها على "X": "أنت يا أسمك إيه، بدون رقي ولا أدب لإنك ما تستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، أنا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني إيه مصرية؟، يعني مصر الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيوني".

وتابعت: "الإنسانية نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسرى بتوعكم مستورين بالبيجامات الكاستور.. فاكر؟، بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب 73 ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين، الإنسانية بريئة من أمثالكم وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء والدين برئ من أعمالكم وكذبكم ولكل فعل رد فعل".

واختتمت حديثها: "شوف أنت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا أرض فلسطين يا أسمك إيه أنت، وفلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال، والحيوانات بريئة من وحشيتكم".

وتشهد عواصم الدول العربية اليوم الجمعة 20 أكتوبر، وجود مظاهرات بمشاركة عدد كبير من الشعوب العربية، للتنديد بالجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.