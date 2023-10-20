"المؤلفين والملحنين" تدعو الشعب المصري لنصرة القضية الفلسطينية من أمام النصب التذكاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

دعا الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "ساسيرو" جموع الشعب المصري للانضمام للمسيرات التي انطلقت عقب صلاة الجمعة من أجل نصرة الحق الفلسطيني في قضيته ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

جاء نص بيان جمعية المؤلفين والملحنين كالتالي: "انطلاقا من دورها الوطني والذى يمتد لأكثر من 75عاما، تؤكد جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (ساسيرو) برئاسة الدكتور مدحت العدل وعبر كل أعضاءها من الشعراء والملحنين والناشرين الذين يمثلون نخبة المبدعين فى مصر، تضامنها الكامل مع كافة النقابات والكيانات الفنية والثقافية وكافة جموع الشعب المصري وقيادته الحكيمة، وتنضم إلى وقفة اليوم أمام النصب التذكاري بمدينة نصر لنكون صفا واحدا وصوتا واحد لنصرة الحق الفلسطيني الأبدي، ومجابهة تلك الهجمة الإسرائيلية البربرية والغاشمة والهمجية على أهلنا في غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وشهدت الساعات الماضية قيام عدد كبير من نجوم الفن بالتأكيد على مشاركتهم في وقفة تضامنية اليوم الجمعة أمام المنصة في طريق النصر، للتنديدا بالأفعال الوحشية والإجرامية التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، وأهل غزة.