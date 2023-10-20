حمو بيكا يضع علم إسرائيل تحت قدميه.. وهكذا علق (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - ظهر مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وهو يضع علم إسرائيل تحت قدميه ويدوس عليه، اعتراضا منه على المجازر الصهيونية التي ارتكبوها في غزة والأراضي الفلسطينية.

ونشر بيكا، صورة له وهو يضع علم إسرائيل تحت قدميه، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "يا إسرائيلي سعرك في الواطي.. معروف عنك بتطاطي.. ده مكانكوا".

على جانب آخر، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه استهدف موقع تابع لحماس بالقرب من كنيسة في غزة.

وأعلن المكتب الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء في استهداف كنيسة الروم الأرثوذكس في قطاع غزة أمس، وأن 18 شهيدا سقطوا جراء قصف الاحتلال لكنيسة الروم الأرثوذكس".

وتابع: "استهداف كنيسة الروم الأرثوذكس جريمة تثبت أن جيش الاحتلال لا يلقي بالا للقانون الإنساني أو أخلاقيات الحرب".

وأضاف: "طائرات الاحتلال ارتكبت الليلة الماضية جريمة جديدة باستهداف كنيسة الروم الأرثوذكس، ويجب أن يكون لكنائس العالم موقفًا واضحًا من هذا السلوك الأرعن من الاحتلال الإسرائيلي".

وزارة الداخلية في غزة، أعلنت أن الاحتلال استهدف في الغارات التي شنها أمس الخميس، على قطاع غزة كنيسة الروم الأرثوذكس، والتي كان بداخلها عشرات النازحين، الذين كانوا يحتمون داخل الكنيسة، وأغلبهم من النساء والأطفال.

ووفقا للداخلية في غزة، فإن الاحتلال استهدف مبنى الكنيسة الأثرية بصورة مباشرة في شارع عمر المختار بغزة، والذي نتج عنه سقوط شهداء وجرحى، بأعداد كبيرة، ومن بين الإصابات حالات خطيرة.