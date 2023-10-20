فيفي عبده تتصدر التريند بسبب متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصدرت الفنانة فيفي عبده، تريند" X " خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب أفخاي أدرعي متحدث جيش الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي، بعد رد الفنانة أنغام عليه، بعد الجرائم الإنسانية التي ارتكبها جيش الاحتلال في غزة وفلسطين.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع رد الفنانة أنغام على "أفخاي"، موجهين رسالة لمتحدث جيش الاحتلال مضمونها أنه "يحمد ربنا إن أنغام اللي ردت عليه مش فيفي عبده".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "ده رد أرق واحدة ست عندنا في الشعب المصري..عارف لو سيبنا عليك فيفي عبده هتعمل فيك إيه؟!" ،

"شوفت أنغام ردت عليك إزاي ودي الحتة الراقية اللي عندنا يختاي لو ردت عليك فيفي عبده" ، "أفغاي زعلان من كلام أنغام، أمال لو سيبنا عليه غادة عبد الرازق ولا فيفي عبده بقى".

ومن بين التعليقات الأخرى أيضا: "يحمد ربنا إن أنغام اللي ردت عليه مش فيفي عبده" ، "ده كان محتاج فيفي عبده تعلم أهله الأدب" ، "تخيل إن ده رد أنغام أومال لو سيبنا عليك فيفي عبده" ، "تخيل بقى لو فيفي عبده طلعت ردت عليك".

يذكر أن رسائل متبادلة وقعت بين أنغام و "أفيخاي أدرعي" رئيس قسم الإعلام العربي بجيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر تطبيق "X".

بدأت القصة بتدوينة لـ أنغام عبر تطبيق "X"، قالت فيها: "ربنا ياخدك ويريحنا من وشك".

وأعاد "أفيخاي" نشر تدوينة "أنغام" عبر حسابه، وعلق عليها: "حضرة الفنانة أنغام والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمر على هذه الأرض لكن الفرق أن هناك من سيلقي في الآخرة والعذاب الأليم وهناك من سيفتقده عز وجل برحمته على أفعاله الإنسانية".

وأضاف: "أرجوا أن لا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط دواعش حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمين ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية".

ومن جانبها، ردت أنغام، على رسالته، قائلة: "أنت يا أسمك ايه، بدون رقي ولا أدب لإنك ما تستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، أنا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني إيه مصرية؟، يعني مصر الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيوني والإنسانية نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسرى بتوعكم مستورين بالبيجامات الكستور.. فاكر؟".

وأضافت أنغام: "بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب 73 ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين، الإنسانية بريئة من أمثالكم وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء والدين برئ من أعمالكم وكذبكم ولكل فعل رد فعل".

وأختتمت أنغام رسالتها: "شوف أنت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا أرض فلسطين يا اسمك إيه أنت، وفلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال، والحيوانات بريئة من وحشيتكم".