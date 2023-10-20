محمد ثروت يطلق مبادرة لدعم فلسطين.. تعرف على التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن المطرب الكبير محمد ثروت، تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وأطلق مبادرة جديدة تهدف إلى تقديم المساعدة والدعم لأطفال غزة، وعبر عن احساسه بالعجز وعدم القدرة على التغيير أو المساعدة.

وأكد ثروت أن الجميع يمتلكون أنواعًا مختلفة من العطاء يمكنهم تقديمه إلى دعم فلسطين، معلناً عن تنظيم أكبر حفل وطني خيري في مصر لصالح فلسطين.

وكتب محمد ثروت عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "احساس العجز وعدم القدرة على التغيير أو المساعدة مميت، لكن كل واحد ربنا اداله عطاء مختلف عن التاني في صورة موهبة أو شغل ويقدر يقدمه ساعة الأزمة لاخواته".

وأضاف "قررت التبرع بكافة أرباح حفلاتي لأطفال غزة، وأيضاً إرسال القوافل الطبية لمؤسسة ثروت للرعاية الاجتماعية للكشف على أطفالنا في غزة وعلاجهم".

وتابع ثروت "قريباً سأقيم أكبر حفل وطني خيري في بلدنا الحبيب مصر وكل أرباحها تخصص لصالح اخواتنا وأولادنا في غزة وأناشد كل زملائي الفنانين المصريين والعرب المشاركة في هذا الحفل، وكل الدعم والحب لشعب فلسطين الحبيب".

جدير بالذكر أن عواصم الدول العربية تشهد منذ صباح اليوم الجمعة وقفات تضامنية ومظاهرات للتنديد بالأفعال الإجرامية والوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني وأهل غزة.