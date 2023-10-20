شريهان تهاجم جو بايدن: لست عادلًا وحاسبوا نتنياهو وأوقفوا الإبادة الجماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجهت النجمة شريهان رسالة إلى جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عبر حسابها الشخصي على موقع X.

وجاء في رسالتها "إلى السيد Joe Biden رئيس الولايات الأمريكية المتحدة، سيادتك لستُ عادلاً (أو) الكيان الصهيوني المحتل ونتنياهو فوق أي وكل قانون، وخارج منظومة العالم وبني الإنسان و البشر (أو) الكيان الصهيوني المحتل له قانون وحريات وديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية ولديك والفلسطينيون كـ عرب مسيحيين ومسلمين لهم حريات وديمقراطية وقانون آخر مختلف تماماً عندك!!.. وغير القانون الدولي الذي يُطبق على العالم أجمع (أو) حضرتك ليس على قيد الحياة ونحن في عالم وأنت في عالم آخر (أو) أنت وشعب الكيان الصهيوني ناس وبشر والفلسطينيون ونحن ناس وبشر؟!!".

وتابعت شريهان "سيادة الرئيس Joe Biden الكيان الصهيوني يرتكب بدعم وتأييد أمريكي غربي إبادة جماعية للشعب الفلسطيني مسلم ومسيحي، وهذا يسمى في قانونكم و القانون الدولي جرائم حرب، حاسبوا نتنياهو وأوقفوا هذه الإبادة الجماعية وهذا الظلم وعدم الإنسانية".

وأضافت في منشورها "اللهم إنّ الأرض أرضك.. والجند جندك.. والأمر أمرك.. وأنت القويّ العزيز.. فانصرهم نصرًا عزيزًا مؤزّرًا تشفي به صدورنا.. على العالم العاقل المتزن أن يتحد ضد الظلم وتكون رسالته الحق والعدل والسلام، وإلا على الدنيا السلام".

جدير بالذكر أن عدد كبير من عواصم الدول العربية تشهد اليوم الجمعة وقفات تضامنية ومظاهرات احتاجية على الجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل في حق أهالي قطاع غزة.