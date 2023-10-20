بالصور- أحمد الفيشاوي يبدأ في تصوير احدث أعماله "السيستم"..إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - أطل الممثل المصري أحمد الفيشاوي على الجمهور من اليوم الأول لتصوير فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "السيستم" من خلال صور نشرها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق عيلها بالقول: "بسم الله الرحمن الرحيم اول يوم تصوير فيلم السيستم تأليف احمد مصطفى اول فيلم للمخرج أحمد البندري".

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يذكر أنه بعد أن قامت لينا الفيشاوي بحلق رأسها بالكامل، قام الكثيرون بإنتقادها وإنتقاد والدها الممثل المصري أحمد الفيشاوي، إلا أن الفيشاوي فاجأ الجمهور بعدم تعليقه على الموضوع، ونشر مقطع فيديو عمره 15 عاماً دعم فيه الشعب الفلسطيني في ظل ما يواجهونه، وعلق الفيشاوي قائلاً: "الفيديو دا عمره ١٥ سنه و أبادة الشعب الفلسطيني من شيوخ و رجال و نساء و لشديد الحزن الأطفال مستمره ! كفايه دم و كفايه حرب و متنسوش من لا يرحم الناس في الارض لا يرحمه الله في السماء".

