بالصورة-محمد رمضان يتبرّع بعائدات جولته الفنية في أبو ظبي لأهل غزة

ميرنا وليد - بيروت - تضامنًا مع أهالي غزة، بعد القصف الإسرائيلي عليهم، أعلن الفنان المصري محمد رمضان تخصيص أرباح جولته الفنية، المقرر أن يبدأها اليوم من أبو ظبي بدولة الإمارات لصالح الشعب الفلسطيني.



وشارك محمد رمضان صوراً له في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي بالأبيض والأسود عبر خاصية القصة مكتوب عليها :" الليلة حفلة افتتاح بطولة ufc بجزيرة السعديات أبو ظبي، جولتي مخصصة لمساعدة أهالي غزة"..

وكان رمضان رمضان وجه رسالة شديدة اللهجة عبر مقطع فيديو للشعوب العربية، قال فيه: بتيجيلي رسائل إني أنزل حاجة عشان صوتتا يوصل، يوصل لمين".

وأضاف: "إحنا عايزين مين برة يدافع عننا، بنشتري أسلحة ودبابات وطيارات وبتصدي، وبنرجع نجيب غيرها، هنستخدمها إمتى، قمة عدم الرجولة والجبن، صوتك يوصل لحكومتك، مين هيدافع عن عربي زيك، قول لحكومتك طلع السلاح وحارب، مين هيدافع عن عربي زيه زيك".

ونال الفيديو إشادات واسعة من الفنانين والجمهور، حيث علقت عليه حلا شيحة قائلة: أصدق كلام، واعتبر البعض الآخر أن كلامه شعبوي".