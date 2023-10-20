سيلين ديون تعيد نشر فيديو غنت فيه عام 2003 في ألبومها الفرنسي

ميرنا وليد - بيروت - منذ إعلان إصابتها قبل أشهر قليلة بـ"متلازمة عصبية نادرة جداً" أجبرتها على تأجيل جولتها في أوروبا وعرف مرضها بـ متلازمة الشخص المتيبس، الذي سبب لها صعوبات في المشي، كما منعها الاضطراب من "استخدام أوتارها الصوتية" كما تريد، قام فريق المغنية الكندية الشهيرة سيلين ديون بمشاركة مقاطع فيديو قديمة في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي على وكان آخرها مقطع جميل لسيلين وهي تغني من عام 2003، ويوثق الفيديو الرحلة الإبداعية وراء ألبومها الفرنسي لعام 2003 1fille & 4 types وهو جهد تعاوني مع الكتاب والمنتجين المشهورين جان جاك غولدمان، وغيلداس أرزيل، وإريك بنزي، وجاك فينيروسو، كان هؤلاء هم نفس الأفراد الموهوبين الذين انضمت إليهم سابقًا في تسجيلاتها الفرنسية السابقة الناجحة للغاية.



وظهرت سيلين في المقطع بشعر قصير مرتدية ثياباً كاجوال مؤلفة من تي شيرت وسروال من الجينز وكانت جالسة بشكل عفوي وإلى جانبها محموعة من الموسيقيين وأرفق فرق سيلين الذي يتولى إدارة صفحتها تعليقاً على الفيديو جاء فيه :"في عام 2003، عاودت سيلين التواصل مع 3 مؤلفي أغاني ومدير فني واحد: جاك فينيروسو، إريك بنزي، غيلداس أرزيل وجي جي غولدمان. والنتيجة هي 1fille & 4 types الذي تم إصداره في 13 أكتوبر 2003. منذ 20 عامًا!

أعد اكتشاف هذا الألبوم، الرابط في السيرة الذاتية-فريق سيلين-".(ترجمة الفن)